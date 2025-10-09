КГК назвал транспортное сообщение главной проблемой город-спутников Минска

В пресс-службе уточнили, что по указанной тематике поступила примерно половина сообщений. В частности, жители жаловались на недостаточное количество маршрутов автобусов, маршруток. Также были жалобы о том, что в часы пик транспорт не может вместить всех желающих. По указанным причинам белорусы опаздывали на учебу или работу.