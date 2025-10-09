КГК назвал транспортное сообщение главной проблемой город-спутников Минска. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В ведомстве подвели итоги проведенной горячей линии и обратили внимание, что поступило более 60 сообщений по вопросом развития городов-спутников Минска (Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи, Руденск, Дзержинск). Также поступали вопросы, касающиеся развития Бреста (город-спутник Жабинка) и Гродно (Скидель).
«Основные нарекания граждан высказаны в отношении неудовлетворительной организации транспортного сообщения (автобусы, маршрутные такси) как внутри самих городов-спутников, так и с городом-центром», — заявили в КГК.
В пресс-службе уточнили, что по указанной тематике поступила примерно половина сообщений. В частности, жители жаловались на недостаточное количество маршрутов автобусов, маршруток. Также были жалобы о том, что в часы пик транспорт не может вместить всех желающих. По указанным причинам белорусы опаздывали на учебу или работу.
По данным ведомства, больше всего жалоб на транспортное облуживание поступило из Смолевичей — 18, а также Фаниполя — 6.
«Поступившие сообщения направлены для рассмотрения и принятия мер в Минский и Брестский областные исполнительные комитеты. Все обращения остаются на контроле в КГК», — акцентировали внимание в пресс-службе.
Ранее КГК отреагировал на обращения белорусов из-за состояния дорог.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах связать Минск и города-спутники скоростным транспортом.
Кроме того, Лукашенко сказал построить метро к городам-спутникам Минска.
Также высокоскоростные дороги свяжут Минск с городами-спутниками: «Транспортная доступность в пределах 40 минут».