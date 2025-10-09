В Ростовской области состоится фестиваль «Архитектурное наследие»

«Мы надеемся, что этот фестиваль будет не просто всероссийского уровня, но и с международным участием. Если ориентироваться на прошедшее в этом году мероприятие в Рязани, в Ростов (Ростов-на-Дону — Прим. ред.) приедут примерно 5000 участников», — сказал Николай Шумаков.