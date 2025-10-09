В Ростовской области состоится фестиваль «Архитектурное наследие»

Ростовская область в 2026 году примет Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По словам президента Союза архитекторов России Николая Шумакова, фестиваль будет направлен на сохранение и развитие самобытности отечественной градостроительной деятельности. Мероприятие призвано привлечь в Ростовскую область ведущих специалистов в этой сфере.
«Мы надеемся, что этот фестиваль будет не просто всероссийского уровня, но и с международным участием. Если ориентироваться на прошедшее в этом году мероприятие в Рязани, в Ростов (Ростов-на-Дону — Прим. ред.) приедут примерно 5000 участников», — сказал Николай Шумаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.