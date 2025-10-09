Ричмонд
Последние новости к вечеру 9 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 9 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 9 октября — в проекте Новости Mail.

Путин рассказал о причинах авиакатастрофы самолета AZAL

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что причины крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года связаны с украинскими БПЛА. Россия в тот день вела три БПЛА ВСУ, которые пересекли границу. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России.

ЕП отклонил обе резолюции о недоверии фон дер Ляйен

Источник: Reuters

Депутаты Европарламента отклонили обе резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых ее критиковали за стиль управления и некоторые решения, а также требовали от нее сложить с себя полномочия.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Источник: Reuters

Первый этап частичного вывода войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа начнется в течение 24 часов после подписания сделки с ХАМАС. Армия обороны Израиля, в свою очередь, начала подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу войск на согласованные линии.

СМИ: Венгрия перестала защищать импорт российского газа

Источник: AP 2024

Венгрия не стала критиковать предложение ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. В то же время Австрия и Словакия добиваются юридических исключений и поддержки своих национальных интересов.

В ЛНР обнаружили около 500 тел погибших от ударов ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Массовое захоронение с останками примерно 500 мирных жителей обнаружено под Северодонецком. Эксперты извлекают тела людей, погибших в 2022 году в результате атак со стороны ВСУ.

