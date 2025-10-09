Путин рассказал о причинах авиакатастрофы самолета AZAL
ЕП отклонил обе резолюции о недоверии фон дер Ляйен
Депутаты Европарламента отклонили обе резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых ее критиковали за стиль управления и некоторые решения, а также требовали от нее сложить с себя полномочия.
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу
СМИ: Венгрия перестала защищать импорт российского газа
Венгрия не стала критиковать предложение ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. В то же время Австрия и Словакия добиваются юридических исключений и поддержки своих национальных интересов.
В ЛНР обнаружили около 500 тел погибших от ударов ВСУ
Массовое захоронение с останками примерно 500 мирных жителей обнаружено под Северодонецком. Эксперты извлекают тела людей, погибших в 2022 году в результате атак со стороны ВСУ.