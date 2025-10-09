На фестивале «Наука 0+» развернут фармацевтическую лабораторию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Стенд в виде фармацевтической лаборатории станет частью научно-популярной выставки XX международного фестиваля «Наука 0+», который стартует в Москве в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Открытие фестиваля состоится вечером 10 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова, выступающей центральной площадкой события, которое охватит более 100 локаций в Москве. До вечера воскресенья здесь будет работать научно-популярная выставка «От кремня до кубита: путь человечества», гости которой смогут отправиться в путешествие по истории человеческого познания — от первых каменных орудий до квантовых технологий будущего.
«Один из стендов станет точной копией фармацевтической лаборатории, в которой участники фестиваля смогут попробовать себя в роли исследователей. В специальном боксе-изоляторе со встроенными рукавами они смогут поработать с материалами, а также увидят синтезатор олигонуклеотидов — современный прибор, который позволяет врачам и биологам получать короткие фрагменты ДНК и РНК. Здесь также пройдет интерактивный лекторий “Технологии мягкого касания: как наука лечит раны”, посвященный созданию первого в России производства атравматичных перевязочных материалов», — сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
Посетители площадки смогут пообщаться с ведущими учеными, инженерами и клиницистами, включая представителей Российской академии наук, Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора и других экспертных центров в сфере фармакологии.
Организатором тематической площадки выступает ГК «Фармэко» — партнер фестиваля и Передовой инженерной школы МГУ. Созданная на базе четырех факультетов вуза в 2024 году, сегодня ПИШ МГУ вместе с индустриальными партнерами готовит кадры для фармацевтической отрасли, а также разрабатывает технологии получения и контроля качества активных субстанций и молекул для новых лекарственных препаратов.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.
