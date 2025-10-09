Молодежь Саратовской области приняла участие в V слете студентов-спасателей

Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в чрезвычайных ситуациях прошел с 30 сентября по 5 октября по национальному проекту «Молодежь и дети». Его участниками стали в том числе жители Саратовской области, сообщили в министерстве образования региона.
Уточним, что слет прошел в Подмосковье. От Саратовской области участие в нем приняли члены отряда «Вектор», которые учатся в архитектурно-строительном колледже в столице региона. Вместе с другими ребятами они отработали ключевые навыки, необходимые для работы в условиях чрезвычайной ситуации. Например, они отточили порядок транспортировки пострадавших. Кроме того, ребята закрепили навыки оказания медпомощи, тушения пожаров, проверили уровень своей альпинистской подготовки. Также на слете прошли демонстрационные учения. Во время них юные спасатели смогли продемонстрировать все свои навыки.
«Подобные мероприятия являются важной составляющей практической подготовки будущих специалистов, позволяя им отработать необходимые навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие наших студентов в слете… вносит весомый вклад в развитие волонтерского движения в регионе. Подготовка компетентных кадров, способных действовать в чрезвычайных ситуациях, — одна из наших ключевых задач», — подчеркнула заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.