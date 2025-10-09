Молодежь Саратовской области приняла участие в V слете студентов-спасателей

Уточним, что слет прошел в Подмосковье. От Саратовской области участие в нем приняли члены отряда «Вектор», которые учатся в архитектурно-строительном колледже в столице региона. Вместе с другими ребятами они отработали ключевые навыки, необходимые для работы в условиях чрезвычайной ситуации. Например, они отточили порядок транспортировки пострадавших. Кроме того, ребята закрепили навыки оказания медпомощи, тушения пожаров, проверили уровень своей альпинистской подготовки. Также на слете прошли демонстрационные учения. Во время них юные спасатели смогли продемонстрировать все свои навыки.