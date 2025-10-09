В Тюмени прошла акция, посвященная Всемирному дню сердца

Акция, посвященная Всемирному дню сердца, прошла в Тюмени 29 сентября при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Проверить состояние своего сердца жители города смогли в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Во время акции медики провели более 400 исследований. Тюменцам измеряли артериальное давление, пульс, уровень сахара и холестерина крови. Кроме того, им помогли пройти биоимпедансометрию, УЗИ и ЭКГ сердца. Специалисты выявили опасную патологию у двух пациентов — стеноз аортального клапана. Их направили на дополнительное обследование.
Кроме того, жители города посетили мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, сделали зарядку с инструктором ЛФК и попробовали кислородные коктейли. Некоторые из участников акции также прошли тестирование на ВИЧ и привились от гриппа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.