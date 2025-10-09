Ричмонд
Суд в Ростовской области обязал власти выплатить 4 млн рублей обманутой дольщице

Прокуратура добилась взыскания 4 млн рублей с донских властей за отказ дольщице в компенсации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по иску прокуратуры суд постановил взыскать с региональных властей более 4 миллионов рублей в пользу участницы долевого строительства, чьи права были нарушены. Об этом сообщили в надзорным ведомством.

Как установила Миллеровская межрайонная прокуратура в ходе проверки, местная жительница заключила договор долевого участия на строительство квартиры в Миллерове, однако застройщик не выполнил своих обязательств и был признан банкротом еще в 2019 году.

После этого женщина обратилась в областное министерство строительства, архитектуры и территориального развития для получения положенной компенсации, но получила необоснованный отказ.

Прокуратура вмешалась в ситуацию и обратилась в суд для защиты прав гражданки. В результате судебное решение было вынесено в пользу дольщицы, и после действий прокуроров ей произведена компенсационная выплата, превышающая 4 миллиона рублей.

