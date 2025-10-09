В селе Толстихино Красноярского края запустят новую котельную

Новую котельную в селе Толстихино в Красноярском крае полноценно запустят в ноябре. Ее возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
Уточним, что решение о создании новой котельной в селе было принято после обрушения стены старой этим летом. Специалисты оперативно проложили временную теплотрассу. Благодаря этому отопление начало поступать во все здания, ранее подключенные к старой котельной, уже в последнюю неделю сентября.
«Новую современную котельную в селе Толстихино полноценно запустим в ноябре, ее мощности хватит для обеспечения теплом всех домов и социальных учреждений села. Старая котельная, расположенная на территории местной школы, будет демонтирована», — сообщил министр строительства и ЖКХ края Михаил Заскалько.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.