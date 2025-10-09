В селе Толстихино Красноярского края запустят новую котельную

Уточним, что решение о создании новой котельной в селе было принято после обрушения стены старой этим летом. Специалисты оперативно проложили временную теплотрассу. Благодаря этому отопление начало поступать во все здания, ранее подключенные к старой котельной, уже в последнюю неделю сентября.