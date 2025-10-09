Белгидромет сказал про похолодание и мокрый снег в Беларуси. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Синоптики обращают внимание, что в первую половину недели с 13 по 15 октября под влиянием атмосферных фронтов в Беларуси сохранится неустойчивая и с осадками погода. Так, 13 октября, в понедельник, местами по западной части ожидается усиление ветра с порывами от 15 до 18 метров в секунду.
«Вместе с тем вслед за фронтальными разделами начнет поступать холодная воздушная масса, температурный фон понизится и окажется на 1−4 градуса ниже средних многолетних значений (климатическая норма второй декады октября 5,9−8,4 градуса тепла)», — обратили внимание в Белгидромете.
Вместе с тем в период с 13 по 15 октября не исключены заморозки и мокрый снег. При колебаниях температурного фона ночью и утром местами по стране будут непродолжительные гололед и туманы.
«Похолодает», — предупредили синоптики.
В понедельник, 13 октября, на большей части страны ожидаются дожди, вероятен мокрый снег. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый гололед. В дневные части по западной части ветер усилится до 15−18 метров в секунду. Ночью температура воздуха окажется от + 1 до +6 градусов. Местами ожидаются заморозки от 0 до −2 градусов. Днем окажется от +4 до +11 градусов.
Во вторник, 14 октября, на большей части Беларуси части прогнозируются осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. В ночные и утренние часы местами вероятен слабый гололед. Ночью температура воздуха будет от +1 до +6 градусов. Местами не исключены заморозки от 0 до −3 градусов. Днем температура воздуха составит от +3 до +10 градусов.
В среду, 15 октября, на большей части страны вероятны кратковременные осадки в виде дождя, ночью возможен мокрый снег. Кроме того, в ночные и утренние часы возможен слабый гололед. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, местами вероятны заморозки от 0 до −2 градусов. Днем прогнозируется от +5 до +12 градусов.
