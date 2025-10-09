Засунул палец, куда не следует: 14-летний мальчик угодил в очень щепетильную ситуацию

В Уфе спасатели помогли 14-летнему подростку, который не мог снять с пальца металлическое кольцо. Как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, мальчик вместе с матерью приехал к специалистам после безуспешных попыток самостоятельно решить проблему.
С помощью специального инструмента сотрудники экстренной службы аккуратно перепилили кольцо и освободили палец мальчика. В УГЗ отметили, что сплав кольца оказался очень прочным, однако не доставило особых трудностей для спасателей.
Как добавили в чрезвычайном ведомстве, этот случай наглядно показал ребенку, что в любой трудной ситуации он может рассчитывать на профессиональную помощь спасателей.
