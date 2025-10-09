Ричмонд
Трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы ночью

Трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы в ночь на 10 октября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь с 9 на 10 октября с 23:00 до 5:00 трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал имени Москвы. Маршрут трамвая № 6 в это время работать не будет», — говорится в сообщении.

Трамваи будут ходить по укороченному маршруту № 6к от остановки «Братцево» через станцию метро «Сходненская» до Восточного моста. Вместо трамваев введен автобус № 06 от станции метро «Сокол» (Гидропроект) до остановки «Братцево». От станции метро «Сокол» по Волоколамскому шоссе можно пользоваться автобусами № 06, е30, е30к, т70, 88, 356, н12. Изменения введены на время ремонтных работ.