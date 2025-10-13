Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выступление Владимира Путина на «Валдае»: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о выступлении президента России на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 8—9 октября. В опросе приняли участие свыше 9 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

70% россиян знакомы с основными моментами выступления Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2025 года, 24% что-то слышали, но без подробностей, и лишь 6% впервые узнали об этом из опроса.

Из затронутых президентом тем респонденты считают наиболее важными для будущего России следующие:

  • внутреннее развитие страны — 57%;
  • завершение конфликта на Украине — 53%;
  • укрепление армии и обороны — 46%;
  • формирование многополярного мира — 40%;
  • развитие сотрудничества с другими странами — 32%;
  • укрепление культурной идентичности — 25%;
  • восстановление отношений с США — 21%;
  • реформа международных институтов — 17%;
  • затруднились ответить — 13%.

Центры силы в современном мире

В ходе своей речи российский лидер отметил, что мир меняется и становится многополярным. 51% опрошенных придерживаются аналогичной позиции. 18% считают, что современный мир становится биполярным — с двумя противоборствующими центрами силы, 15% полагают, что современных мир не имеет четких центров влияния, 7% уверены, что мир однополярный — с одним доминирующим центром силы. Затруднились с ответом 7%.

Взаимоотношения России и Китая

В ходе выступления были затронуты темы взаимоотношений РФ с Китаем и Индией, поэтому респондентам было предложено охарактеризовать отношения России с этими странами.

Взаимоотношения России и КНР 47% охарактеризовали как партнерские и деловые, 26% — как дружеские и доверительные, 15% — как спокойные и нейтральные, 6% — как прохладные и напряженные, 2% — как враждебные и конфликтные. Еще 5% затруднились ответить.

Что касается перспектив взаимоотношений между странами в ближайшие годы, мнения разделились следующим образом: 29% считают, что взаимовыгодное сотрудничество между Москвой и Пекином усилится, 22% полагают, что отношения укрепятся и будут стратегически важными, 20% думают, что станут более прагматичными, без акцента на союзничество, 15% — что сохранятся на нынешнем уровне без заметного развития, 8% — что ослабнут из-за расхождения интересов. 3% затруднились ответить.

Взаимоотношения России и Индии

Отношения Москвы и Нью-Дели 48% россиян оценивают как партнерские и деловые, 26% — как спокойные и нейтральные, 15% — как дружеские и доверительные, 6% — как прохладные и напряженные, 1% — как враждебные и конфликтные. Затруднились ответить 4%.

В ближайшие годы, по мнению 33% респондентов, взаимовыгодное сотрудничество РФ и Индии усилится, 23% считают, что отношения между странами сохранятся на нынешнем уровне без заметного развития, 17% полагают, что станут более прагматичными, без акцента на союзничество, 15% думают, что укрепятся и будут стратегически важными, 7% — что ослабнут из-за расхождения интересов. 4% затруднились ответить.

Взаимоотношения России и США

Что касается взаимоотношений Москвы и Вашингтона, 52% россиян предполагают, что они скорее не улучшатся, 24% уверены, что точно не станут лучше, 16% считают, что скорее улучшатся, чем нет, и только 2% полагают, что точно станут лучше. Еще 6% затруднились с ответом.

Будущее России

Мнения респондентов о будущем России в ближайшие годы распределились таким образом:

  • усиление напряженности с Западом — 55%;
  • развитие технологий, в том числе военных — 46%;
  • рост влияния на мировой арене — 40%;
  • укрепление традиционных ценностей — 38%;
  • развитие сотрудничества с другими странами — 37%;
  • реформы и модернизация — 25%;
  • экономический рост — 23%;
  • снижение напряженности с Западом — 6%;
  • затрудняюсь ответить — 8%.