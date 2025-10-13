Выступление Владимира Путина на «Валдае»: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
70% россиян знакомы с основными моментами выступления Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2025 года, 24% что-то слышали, но без подробностей, и лишь 6% впервые узнали об этом из опроса.
Из затронутых президентом тем респонденты считают наиболее важными для будущего России следующие:
- внутреннее развитие страны — 57%;
- завершение конфликта на Украине — 53%;
- укрепление армии и обороны — 46%;
- формирование многополярного мира — 40%;
- развитие сотрудничества с другими странами — 32%;
- укрепление культурной идентичности — 25%;
- восстановление отношений с США — 21%;
- реформа международных институтов — 17%;
- затруднились ответить — 13%.
Центры силы в современном мире
В ходе своей речи российский лидер отметил, что мир меняется и становится многополярным. 51% опрошенных придерживаются аналогичной позиции. 18% считают, что современный мир становится биполярным — с двумя противоборствующими центрами силы, 15% полагают, что современных мир не имеет четких центров влияния, 7% уверены, что мир однополярный — с одним доминирующим центром силы. Затруднились с ответом 7%.
Взаимоотношения России и Китая
В ходе выступления были затронуты темы взаимоотношений РФ с Китаем и Индией, поэтому респондентам было предложено охарактеризовать отношения России с этими странами.
Взаимоотношения России и КНР 47% охарактеризовали как партнерские и деловые, 26% — как дружеские и доверительные, 15% — как спокойные и нейтральные, 6% — как прохладные и напряженные, 2% — как враждебные и конфликтные. Еще 5% затруднились ответить.
Что касается перспектив взаимоотношений между странами в ближайшие годы, мнения разделились следующим образом: 29% считают, что взаимовыгодное сотрудничество между Москвой и Пекином усилится, 22% полагают, что отношения укрепятся и будут стратегически важными, 20% думают, что станут более прагматичными, без акцента на союзничество, 15% — что сохранятся на нынешнем уровне без заметного развития, 8% — что ослабнут из-за расхождения интересов. 3% затруднились ответить.
Взаимоотношения России и Индии
Отношения Москвы и Нью-Дели 48% россиян оценивают как партнерские и деловые, 26% — как спокойные и нейтральные, 15% — как дружеские и доверительные, 6% — как прохладные и напряженные, 1% — как враждебные и конфликтные. Затруднились ответить 4%.
В ближайшие годы, по мнению 33% респондентов, взаимовыгодное сотрудничество РФ и Индии усилится, 23% считают, что отношения между странами сохранятся на нынешнем уровне без заметного развития, 17% полагают, что станут более прагматичными, без акцента на союзничество, 15% думают, что укрепятся и будут стратегически важными, 7% — что ослабнут из-за расхождения интересов. 4% затруднились ответить.
Взаимоотношения России и США
Что касается взаимоотношений Москвы и Вашингтона, 52% россиян предполагают, что они скорее не улучшатся, 24% уверены, что точно не станут лучше, 16% считают, что скорее улучшатся, чем нет, и только 2% полагают, что точно станут лучше. Еще 6% затруднились с ответом.
Будущее России
Мнения респондентов о будущем России в ближайшие годы распределились таким образом:
- усиление напряженности с Западом — 55%;
- развитие технологий, в том числе военных — 46%;
- рост влияния на мировой арене — 40%;
- укрепление традиционных ценностей — 38%;
- развитие сотрудничества с другими странами — 37%;
- реформы и модернизация — 25%;
- экономический рост — 23%;
- снижение напряженности с Западом — 6%;
- затрудняюсь ответить — 8%.