Выступление Владимира Путина на «Валдае»: результаты опроса Новостей Mail

Что касается перспектив взаимоотношений между странами в ближайшие годы, мнения разделились следующим образом: 29% считают, что взаимовыгодное сотрудничество между Москвой и Пекином усилится, 22% полагают, что отношения укрепятся и будут стратегически важными, 20% думают, что станут более прагматичными, без акцента на союзничество, 15% — что сохранятся на нынешнем уровне без заметного развития, 8% — что ослабнут из-за расхождения интересов. 3% затруднились ответить.