В Госдуму внесли проект о защите имущества многодетных семей от взыскания

В настоящее время законом установлен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Однако, как отмечается в сопроводительных документах, в него не входят земельные участки и транспортные средства, предоставленные многодетным семьям в рамках мер социальной поддержки. Проектом предлагается дополнить этот перечень.