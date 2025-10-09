Узбекский депутат: дипломатия между молодежью сегодня — это гарантия будущего

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломатия между молодежью сегодня — это гарантия будущего. Таким мнением с журналистами поделился представитель узбекской делегации на Молодежной межпарламентской ассамблее СНГ, депутат Бехзод Тоир угли Тухтамуродов во время международной акции «Цифровая звезда», передает корреспондент БЕЛТА.
«Дипломатия между молодежью сегодня — это гарантия будущего. Мы все понимаем, что в первую очередь благодаря руководителям наших государств налажены стратегические отношения между нашими странами, и они развиваются всесторонне. Наша задача на площадках, подобных этой, развивать дружеские отношения между молодежью наших стран», — сказал Бехзод Тоир угли Тухтамуродов.
Он отметил, что приехал в Беларусь уже в третий раз. До этого он был здесь в 2017 и 2023 годах, поэтому смог наблюдать, как развиваются отношения между нашими странами с 2017 по 2025 год.
По его мнению, взаимопонимание между молодежью поможет обмениваться опытом в разных сферах, в том числе в направлении туризма, IT-сферы, искусственного интеллекта и демографии. «У обеих стран есть чему учиться и чем делиться друг с другом. Это наши общие точки соприкосновения. Благодаря молодежи эти направления будут только развиваться», — подчеркнул Бехзод Тоир угли Тухтамуродов.
Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов отметил, что акция «Цифровая звезда» охватила большинство городов, которые столкнулись с фашистской трагедией. Сегодня участники ассамблеи посетили разместили QR-код с информацией о танке Т-34, установленному у Дома офицеров в Минске, на интерактивной карте. Теперь по этому коду можно узнать более подробную информацию о памятнике.
«Памятник экипажу Дмитрия Фроликова — это символ несокрушимости советских воинов всех национальностей. Дмитрий Фроликов мечтал стать учителем, а стал героем Советского Союз. Во многом это сегодня напоминает нам о той трагедии, которую мы никогда не должны повторить», — подытожил Александр Лукьянов. -0-Фото Николая Петрова.