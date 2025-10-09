Ричмонд
В Ульяновской области обновили Рязановскую участковую больницу

Там отремонтировали лабораторию, кабинеты врачей, процедурную и перевязочную.

Капитальный ремонт провели в Рязановской участковой больнице в Мелекесском районе Ульяновской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Работы прошли в ключевых отделениях медучреждения, к которому прикреплены более 4 тысяч человек. В больнице отремонтировали лабораторию, холл, кабинеты терапевта и хирурга, а также стоматологический, процедурный и перевязочный. Специалисты выполнили работы по заливке стяжки полов, отделке помещений, заменили межкомнатные двери, смонтировали подвесные потолки и новую сантехнику.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.