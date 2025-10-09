Найдены галактики с координатами, ранее установленными с ошибкой

«Квазары — это своеобразные маяки для всех навигационных спутников. Если мы используем для ориентации такой “ложный маяк”, появляется систематическая ошибка. Наша выборка — это черный список для таких источников. Их либо нужно учитывать с поправкой либо совсем исключать из числа опорных объектов для калибровки спутниковых систем. Кроме того, если активность ядра или характеристики ударной волны меняются со временем, то положение объекта может “скакать”. Это тоже важно учитывать», — подчеркнул Попков.