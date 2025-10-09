«Там нет рационального зерна». Тищенко про политику Польши и стран Балтии на границе с Беларусью

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В политике, которую Польша и страны Балтии проводят на границе с Беларусью, нет рационального зерна. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
Эксперт сравнил стену, которой западные соседи пытаются отгородиться от Беларуси, с Берлинской стеной. При этом, подчеркнул он, стена на границе с Беларусью более смертоносная. «На Берлинской стене в среднем погибали пять человек в год, а на этой “евростене” — около 30 человек за год. Это ужасные цифры, но Европа молчит. Кроме того, западные соседи Беларуси устраивают там официальные расправы над беженцами. А Европа скрывает это и пытается уйти от ответственности. О чем это говорит? Там нет рационального зерна», — считает Александр Тищенко.
Эксперт назвал Украину прототипом глобальной зависимости Европы от США.
По мнению эксперта, такая политика вредит в первую очередь именно тем странам, которые ее проводят. В пример он привел недавнее закрытие границ с Беларусью польской стороной. «Оказывается, сутки простоя грузов на границе с Польшей в среднем обходились раз в пять дороже, чем сутки войны в Украине. Это очень серьезная вещь. И это убытки не только польского сегмента, но и Европы, где они доходят до $10 млрд. Это всего лишь за две недели», — подчеркнул он.
Александр Тищенко полагает, что руководство Польши и стран Балтии представляют марионеточные политики, которые не вольны принимать самостоятельные решения: «Они не отстаивают интересы своих государств. Даже больше — это предатели своих стран и своих избирателей».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.