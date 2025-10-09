«Там нет рационального зерна». Тищенко про политику Польши и стран Балтии на границе с Беларусью

Эксперт сравнил стену, которой западные соседи пытаются отгородиться от Беларуси, с Берлинской стеной. При этом, подчеркнул он, стена на границе с Беларусью более смертоносная. «На Берлинской стене в среднем погибали пять человек в год, а на этой “евростене” — около 30 человек за год. Это ужасные цифры, но Европа молчит. Кроме того, западные соседи Беларуси устраивают там официальные расправы над беженцами. А Европа скрывает это и пытается уйти от ответственности. О чем это говорит? Там нет рационального зерна», — считает Александр Тищенко.