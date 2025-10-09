Ричмонд
Иск на 30 млн рублей предъявлен администрации Боковского района за ущерб почвам

Росприроднадзор подал иск к администрации Боковского района за ущерб экологии.

Источник: Комсомольская правда

К администрации Боковского района Ростовской области предъявлен иск о взыскании свыше 30 миллионов рублей за ущерб, причиненный почвам. Соответствующая информация размещена на официальном портале Арбитражного суда Ростовской области.

Согласно опубликованным данным, Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в суд с требованием о возмещении вреда, нанесенного почве как объекту охраны окружающей среды. Сумма исковых требований составляет 30 532 277 рублей.

Исковое заявление было подано в суд 25 сентября, а 2 октября принято к производству. Точная дата проведения предварительного судебного заседания по данному делу в настоящее время не назначена.

