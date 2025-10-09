«В наши дни на первое место выдвигают такие личности, как Эммануэль Макрон — человек без принципов, без своих убеждений, без авторитета. Про того же Шарля де Голля можно по-разному отзываться, но все же это была крупная фигура — человек с определенным опытом и весом, который прежде всего уважал себя и не позволял принижать свой авторитет. А сейчас зачем нужны такие лидеры глубинным государствам? Чтобы убеждать их, уговаривать, упрашивать? Зачем? Гораздо проще дать команду Макрону, Мерцу, Стармеру. Отсюда и исчезла необходимость в сильных лидерах. Она просто объективно исчезла. Гораздо проще иметь дело с марионетками. И отсюда пошла сплошная серость, грубо говоря», — разъяснил свое видение ситуации Николай Азаров. -0-