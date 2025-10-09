«С марионетками проще иметь дело». Азаров объяснил причины деградации европейских политиков

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА разъяснил, почему происходит деградация политиков в странах ЕС.
По мнению Николая Азарова, процесс деградации политиков в европейских странах начался после распада Советского Союза. «С того момента прошло 35 лет. Изначально Западу, и в том числе глубинному правительству, которое реально управляет Западом, были необходимы сильные лидеры. Им надо было противостоять огромному Советскому Союзу и острым ситуациям в мире в целом. А после распада СССР и просто с течением времени необходимость в таких сильных лидерах исчезла. Зачем сейчас глубинному государству нужен, к примеру, Де Голль или деятель такого порядка?» — задал он риторический вопрос.
Эксперт убежден, что фигуры такого уровня есть в политических кругах европейских стран и в настоящее время. «Не может быть сплошное безрыбье и сплошные серые личности. Наверняка, они есть, но им не дают ходу», — уточнил он.
«В наши дни на первое место выдвигают такие личности, как Эммануэль Макрон — человек без принципов, без своих убеждений, без авторитета. Про того же Шарля де Голля можно по-разному отзываться, но все же это была крупная фигура — человек с определенным опытом и весом, который прежде всего уважал себя и не позволял принижать свой авторитет. А сейчас зачем нужны такие лидеры глубинным государствам? Чтобы убеждать их, уговаривать, упрашивать? Зачем? Гораздо проще дать команду Макрону, Мерцу, Стармеру. Отсюда и исчезла необходимость в сильных лидерах. Она просто объективно исчезла. Гораздо проще иметь дело с марионетками. И отсюда пошла сплошная серость, грубо говоря», — разъяснил свое видение ситуации Николай Азаров. -0-