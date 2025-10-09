Ричмонд
Петербуржцы стали лучшими в командном зачете на Спартакиаде пенсионеров

Эти соревнования объединили спортсменов «серебряного» возраста из России, Белоруссии, Казахстана, Финляндии и Австралии.

Сборная Санкт-Петербурга, в состав которой вошли сотрудники Центра спорта Василеостровского района Северной столицы, одержала победу в командном зачете на Спартакиаде пенсионеров России, сообщили в районной администрации. Проведение таких мероприятий отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Масштабные соревнования состоялись в Тюмени. Грандиозный спортивный праздник объединил любителей спорта не только из разных регионов России, но и из Белоруссии, Казахстана, Финляндии и Австралии.

Значительный вклад в победу сборной Санкт-Петербурга внесли Михаил Коваленко и Александр Тамм из Василеостровского района. Михаил, в частности, завоевал серебряную медаль в плавании в личном первенстве.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.