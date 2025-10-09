На Дону состоялся образовательный заезд программы «Лидеры мнений»

Участие приняли молодые журналисты, блогеры, студенты аграрных и медиа-специальностей, представители некоммерческих организаций, предприниматели и фермеры со всей страны. Эксперты научили на практике применять возможности искусственного интеллекта, а также рассказали, как работать с аудиторией, чтобы быть услышанными. Кроме того, в ходе командной работы были созданы проекты, направленные на формирование позитивного образа села.