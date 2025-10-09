Ричмонд
На Дону состоялся образовательный заезд программы «Лидеры мнений»

Участие в нем приняли журналисты, блогеры, студенты аграрных и медиа-специальностей, предприниматели и фермеры.

Образовательный заезд федеральной программы «Лидеры мнений» прошел в Центре аграрного лидерства «Молодежная станица “Дон” с 27 по 30 сентября, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Мероприятие подготовлено в соответствии с целями национального проекта “Молодежь и дети”.

Участие приняли молодые журналисты, блогеры, студенты аграрных и медиа-специальностей, представители некоммерческих организаций, предприниматели и фермеры со всей страны. Эксперты научили на практике применять возможности искусственного интеллекта, а также рассказали, как работать с аудиторией, чтобы быть услышанными. Кроме того, в ходе командной работы были созданы проекты, направленные на формирование позитивного образа села.

Также во время обучения состоялась акция #Россия89, посвященная Дню воссоединения Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Молодые специалисты встретились с участником специальной военной операции Романом Карасевым — начальником пожарно-спасательной службы Донского государственного технического университета и руководителем Ростовского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Участники узнали, как распределяется гуманитарная помощь между подразделениями и мирными жителями и насколько востребованы маскировочные сети и свечи, которые изготавливают волонтеры.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.