Узбекистан заинтересован в создании национального этапа в Формуле 1

В Формуле 1 продолжают искать новые места для проведения Гран-при. Президент и исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали уже не раз заявлял, что большое количество стран заинтересованы в своем национальном этапе. Уже сейчас известно об интересе со стороны Южной Кореи, которая ранее имела свой Гран-при в период с 2010 по 2013 год, а также Португалии, Германии, Турции, ЮАР, Марокко и Руанды. Теперь к этому списку стран добавляется Узбекистан.

Источник: ИА Татар-информ

По информации журналистов, делегация Узбекистана общалась с представителями чемпионата во время Гран-при Сингапура, где и изъявила желание начать предварительные переговоры о создании нового этапа чемпионата в Средней Азии.

Ташкент все ближе становится к Формуле 1. Уже в этом году в столице Узбекистана пройдет церемония FIA Gala, где традиционно награждают победителя чемпионата. Кроме этого в городе запланированы выборы президента Международной автомобильной федерации.

Этап в Узбекистане, в случае положительного решения станет третьим Гран-при на территории бывшего СССР. До этого гонки проводились в России с 2014 по 2022 год и Азербайджане с 2016 года по настоящее время.