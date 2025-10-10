Узбекистан заинтересован в создании национального этапа в Формуле 1

В Формуле 1 продолжают искать новые места для проведения Гран-при. Президент и исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали уже не раз заявлял, что большое количество стран заинтересованы в своем национальном этапе. Уже сейчас известно об интересе со стороны Южной Кореи, которая ранее имела свой Гран-при в период с 2010 по 2013 год, а также Португалии, Германии, Турции, ЮАР, Марокко и Руанды. Теперь к этому списку стран добавляется Узбекистан.