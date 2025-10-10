Узбекистан заинтересован в создании национального этапа в Формуле 1

По информации журналистов, делегация Узбекистана общалась с представителями чемпионата во время Гран-при Сингапура, где и изъявила желание начать предварительные переговоры о создании нового этапа чемпионата в Средней Азии.
Ташкент все ближе становится к Формуле 1. Уже в этом году в столице Узбекистана пройдет церемония FIA Gala, где традиционно награждают победителя чемпионата. Кроме этого в городе запланированы выборы президента Международной автомобильной федерации.
Этап в Узбекистане, в случае положительного решения станет третьим Гран-при на территории бывшего СССР. До этого гонки проводились в России с 2014 по 2022 год и Азербайджане с 2016 года по настоящее время.