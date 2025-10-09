В Муроме запустят проект «Узнай свою малую Родину»

Новый проект «Узнай свою малую Родину» запустят в Муроме 11 октября по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
Участники проекта отправятся в поездки по региону. В частности, жители малых населенных пунктов и горожане поменяются местами. Это позволит им открыть для себя малую родину с новых сторон, глубже познакомиться с ее бытом, культурой и историей.
Основная цель проекта — укрепить в жителях Владимирской области чувство гордости за родной край. Также инициатива направлена на патриотическое воспитание. В день открытия в Муроме для участников инициативы проведут тематическую экскурсию по ключевым историческим и культурным объектам города.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.