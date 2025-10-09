Россиянам рассказали о способах вернуть взломанный аккаунт в Telegram

При выявлении несанкционированного доступа к аккаунту в Telegram у пользователя есть ограниченное время для восстановления контроля. Система предоставляет 24 часа, чтобы удалить чужие сеансы, иначе злоумышленник сможет завершить все предыдущие подключения после нового входа. Об этом рассказал IT-эксперт Фанис Садыков в беседе с «Газета.Ru».
Садыков пояснил, что при подозрении на взлом аккаунта первым делом нужно проверить, находится ли SIM-карта под контролем владельца. Также важно иметь устройство, где пользователь уже авторизован в Telegram. Это значительно повышает шансы вернуть доступ к профилю.
Если активная сессия сохранилась на одном из устройств, нужно войти в аккаунт и не закрывать приложение, отметил Садыков.
В разделе «Устройства» в меню Telegram отображаются все подключенные гаджеты. При обнаружении незнакомых сеансов их можно завершить одним нажатием. При этом Telegram блокирует возможность удалять чужие подключения с нового устройства в течение суток.
После восстановления контроля Садыков советует немедленно включить двухэтапную аутентификацию, или облачный пароль. Эта настройка находится в разделе «Конфиденциальность». Пользователю нужно придумать пароль и указать резервную почту для восстановления.
При этом эксперты по кибербезопасности отмечают резкий рост мошеннических схем, связанных с якобы кражей аккаунтов на портале «Госуслуги». За последние дни число таких случаев увеличилось в 10 раз.