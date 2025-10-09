Россиянам рассказали о способах вернуть взломанный аккаунт в Telegram

При выявлении несанкционированного доступа к аккаунту в Telegram у пользователя есть ограниченное время для восстановления контроля. Система предоставляет 24 часа, чтобы удалить чужие сеансы, иначе злоумышленник сможет завершить все предыдущие подключения после нового входа. Об этом рассказал IT-эксперт Фанис Садыков в беседе с «Газета.Ru».