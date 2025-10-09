Ричмонд
«Это произойдет»: Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 октября, заявил о том, что военный конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Глава государства отметил, что уже добился завершения семи войн.

— Это номер восемь. Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдет, — передает слова Трампа телеканал Fox News.

Белый дом сообщил, что представители руководства семи государств поддержали выдвижение президента США на Нобелевскую премию мира. Так, в поддержку кандидатуры Трампа выступили Армения, Азербайджан, Габон, Израиль, Камбоджа, Руанда и Пакистан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа заявили о намерении совместно выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Кроме того, Камбоджа также выдвинула кандидатуру президента США на Нобелевскую премию за его вклад в качестве посредника в урегулирование военного конфликта между азиатским королевством и Таиландом.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев готов выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира — при условии, что он даст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

