С начала года свыше 260 жителей Астраханской области получили новые навыки

Новым навыкам с начала 2025 года обучили более 260 жителей Астраханской области. Образовательные программы для них были составлены в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве по занятости населения региона.
Всего в этом году на обучение направили 539 жителей области. После завершения курсов 160 человек сохранили текущее место работы или нашли новое. Наиболее востребованными направлениями подготовки стали «Современные методы проектирования и производства трубопроводов», «Технологии судостроительного производства», «Сиделка», «Сестринское дело в терапии», «Экскурсовод» и «Искусственный интеллект в образовании».
Еще 54 человека обучились по таким специальностям, как «1С бухгалтерия», «Кадровое делопроизводство», «Повар», «Водитель автомобиля категории СЕ» и «Сварщик». После завершения курсов 22 жителя Астраханской области трудоустроились, еще 10 оформили самозанятость.
Выпускники программ уже трудоустроены на ведущие предприятия региона. Среди их работодателей — торгово-промышленная палата, служба строительного надзора, особая экономическая зона «Лотос», сеть АЗС Газпрома и частная охранная организация «Волга-щит».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.