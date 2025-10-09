Нутрициолог назвала поддерживающие мозг в тонусе продукты

Для укрепления когнитивных функций Селиванова рекомендует включать в рацион продукты, богатые холином, такие как яйца, печень и индейка. Также она советует употреблять говядину и бобовые, которые помогают вырабатывать дофамин — гормон, отвечающий за мотивацию и хорошее настроение. Кроме того, нутрициолог отметила пользу омега-3, содержащихся в жирной рыбе и морепродуктах, а также зелёного чая, субпродуктов, тёмного шоколада, зелени, ягод, орехов и семян.