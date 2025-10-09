Нутрициолог назвала поддерживающие мозг в тонусе продукты

Нутрициолог Ирина Селиванова поделилась советами, как сохранить ясность ума и высокую работоспособность мозга. Об этом она рассказала в беседе с Lenta.ru. По её словам, правильное питание играет важную роль в поддержании баланса нейромедиаторов — веществ, которые обеспечивают эффективную работу мозга.
Для укрепления когнитивных функций Селиванова рекомендует включать в рацион продукты, богатые холином, такие как яйца, печень и индейка. Также она советует употреблять говядину и бобовые, которые помогают вырабатывать дофамин — гормон, отвечающий за мотивацию и хорошее настроение. Кроме того, нутрициолог отметила пользу омега-3, содержащихся в жирной рыбе и морепродуктах, а также зелёного чая, субпродуктов, тёмного шоколада, зелени, ягод, орехов и семян.
Врач-невролог Галина Чудинская добавила, что осенью из-за уменьшения светового дня у людей часто снижаются когнитивные способности и появляется усталость. Чтобы этого избежать, она советует добавить в рацион яблоки и тыкву. По её словам, для здоровья мозга важны омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины группы B и белок. Омега-3, которые есть в лососе, сельди, скумбрии, семенах льна и грецких орехах, поддерживают работу нейронов, улучшают передачу сигналов и снижают воспалительные процессы.