В Петербурге запустят проекты, победившие в грантовом конкурсе Росмолодежи

Два проекта, разработанных специалистами молодежного центра Василеостровского района Санкт-Петербурга, получат финансирование после победы в конкурсе Росмолодежи на форуме «Библиотечный грантовик», сообщили в районной администрации. Поддержка социально значимых инициатив отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
В частности, грант в размере 300 тысяч рублей получит Андрей Титов. Он является руководителем проекта «Семейная среда», ориентированного на молодых родителей. В ходе реализации этой инициативы будут организовывать мастер-классы и встречи с экспертами. Полученные на данных мероприятиях знания помогут молодым семьям узнать больше о воспитании детей, ведении бюджета и здорового образа жизни.
Второй проект-победитель — «Без рамок, но с границами». Его автор — Дарья Лысакова. На реализацию данного проекта выделено 140 тысяч рублей. Благодаря этому в Северной столице проведут цикл лекций, дискуссий и мастер-классов. Посетившие их молодые люди узнают, как выстраивать здоровые отношения и действовать в различных жизненных ситуациях, от сложных разговоров с близкими до принятия ответственных решений.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.