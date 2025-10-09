В Петербурге запустят проекты, победившие в грантовом конкурсе Росмолодежи

Второй проект-победитель — «Без рамок, но с границами». Его автор — Дарья Лысакова. На реализацию данного проекта выделено 140 тысяч рублей. Благодаря этому в Северной столице проведут цикл лекций, дискуссий и мастер-классов. Посетившие их молодые люди узнают, как выстраивать здоровые отношения и действовать в различных жизненных ситуациях, от сложных разговоров с близкими до принятия ответственных решений.