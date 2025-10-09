Счастливый до невозможности Шепелев вывел в свет красавицу-невесту

Шепелев выбрал для вечера элегантный, но при этом комфортный образ, состоящий из чёрной футболки и коричневых брюк. Его спутница выглядела более торжественно, появившись в изысканном костюме с блузкой. Поклонники положительно оценили совместное появление пары, отметив в комментариях, что они выглядят очень гармонично.