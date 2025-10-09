Ричмонд
Счастливый до невозможности Шепелев вывел в свет красавицу-невесту

Телеведущий Дмитрий Шепелев появился на светском ужине вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой. Пара посетила телевизионное мероприятие, организованное в рамках съёмок кулинарного шоу Константина Ивлева.

Источник: Life.ru

Шепелев выбрал для вечера элегантный, но при этом комфортный образ, состоящий из чёрной футболки и коричневых брюк. Его спутница выглядела более торжественно, появившись в изысканном костюме с блузкой. Поклонники положительно оценили совместное появление пары, отметив в комментариях, что они выглядят очень гармонично.

Напомним, что с Екатериной Тулуповой Дмитрий начал встречаться в ноябре 2016 года, а спустя два года пара приняла решение жить вместе. Сейчас они воспитывают троих детей, включая их общего сына Тихона.

Ранее сообщалось, что у Дмитрия Шепелева после смерти супруги Жанны Фриске начались серьёзные проблемы с карьерой из-за многочисленных скандалов. Раньше телеведущему с продвижением помогала покойная певица, но возродить карьеру на прежний уровень у него не получится.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.