«Когда будет нужно, сделаю выбор». История белоруса, который прекрасно совмещает творчество и работу в МЧС

Обаятельная улыбка, энергия во взгляде, искренний голос. Инспектор отдела идеологической работы Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Павел Лащевский многим запомнился своими песнями и выступлениями на сцене, однако он не готов отказываться от своего главного призвания — быть спасателем. Герой нашего проекта «Белорусы в кадре» рассказывает откровенно о том, как это — шагнуть в огонь и на большую сцену.
— Родом я из города Слонима, который очень люблю и часто туда приезжаю, — рассказывает наш герой. — Правда, сейчас из-за высокой загруженности бываю там гораздо реже, чем хотелось бы. Но, когда на концертах и других мероприятиях встречаю земляков, всегда стараюсь поддержать родных слонимчан.
Когда Павел был ребенком, родители решили, что он и его сестра обязательно должны стать творческими людьми, поэтому отвели детей заниматься музыкой и вокалом. Как говорится, для общего развития. Тогда никто не мог даже представить, чем все это закончится. И точно никто не предполагал, что в будущем все свободное время Павел Лащевский станет посвящать творчеству.
«Все говорили: какой спасатель?» Лейтенант внутренней службы МЧС об офицерских погонах и карьере артиста.
— Сегодня я сочиняю стихи, пишу песни, выступаю на различных мероприятиях и концертах. В этом году вышел на большую сцену в рамках отборочного конкурса «Славянский базар» в Иваново. Прошел национальный отбор, вошел в десятку исполнителей, что стало для меня супердостижением, — признается молодой человек.
При этом Павел не видит никакого противоречия в том, что он — начинающий, но известный певец — работает в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
— Мне все говорили: какой МЧС, ты же певец? Но и тогда, и сейчас я уверен в правильности своего выбора, — утверждает Павел Лащевский. — С детства горел мечтой носить офицерские погоны. Примером для меня всегда был отец. Он служил в рядах МЧС, выезжал на чрезвычайные ситуации, тушил пожары. Каждый день выполнял свой долг, спасал людей. Я смотрел на него и понимал, что хочу стать таким же.
В пятом классе герой нашего рассказа заявил в школе, что будет министром МЧС. Все очень хорошо запомнили эти слова. Одноклассники и сегодня при встрече говорят: «Привет, будущий министр!». В свою очередь, родители никогда не отговаривали сына от службы спасателем: «Это твой личный выбор». Однако поступить в Университет МЧС оказалось не так просто. — В 2020 году было практически невозможно попасть на бюджет. Все бюджетные места в то время занимали льготники, курсанты и кадеты, которые до этого обучались в училищах. Обычные парни после школы, как я, практически не имели шансов.
Хотя за спиной у Павла было даже участие в Республиканском слете юных спасателей-пожарных в НДЦ «Зубренок», где он руководил командой от Гродненской области. Именно в детском центре наш собеседник окончательно понял, что хочет поступить в Университет гражданской защиты МЧС. Решающую роль сыграл отец, который сказал: «Это твоя мечта! Нет проблем — пойдешь учиться платно». Подающего надежды курсанта быстро заметило руководство вуза. А он напряженно учился, чтобы перевестись на бюджет.
— В последующем эти усиленные занятия мне очень пригодились, — признается наш герой. — Хоть я и не стал инспектором Государственного пожарного надзора, но, если меня спрашивают о нюансах работы, всегда помогаю в них разобраться, подсказываю как курсантам, лаборантам, так и бывшим однокурсникам. Заслуга в этом, в первую очередь, принадлежит моим преподавателям, благодаря которым я прошел очень сильную, жесткую подготовку.
На третьем курсе Павел Лащевский смог перейти на бюджет, что считает очень серьезным достижением в жизни. Но, чтобы остаться работать в альма-матер и стать инспектором отдела идеологической работы, хороших результатов в учебе мало.
— Я усердно учился и параллельно реализовывал творческие проекты, — уверяет собеседник. — Руководство университета, в первую очередь начальник Иван Полевода, поддерживало меня. Если планировались творческие конкурсы или мероприятия, он подписывал документы: «Участвуй, Павел! Все обязательно получится». Благодаря этой поддержке и в учебе, и в творчестве я не только выступал на сцене, но и успевал писать научные статьи.
Позже Павел Лащевский вел занятия в только открывшемся учебном «Центре безопасности МЧС» и даже проводил экскурсии и лекции в том числе для иностранных делегаций, в частности, для министров МЧС России и Кубы.
Шагнуть в огонь.
— Большая часть пожаров, в тушении которых я принимал участие, проходила в рамках обучения, — признается герой нашего проекта. — Это достаточно серьезный опыт, который закаливает как физически, так и морально. Ты осознанно идешь в огонь, потому что понимаешь: это твоя работа, которую выбрал. При поступлении в университет я хотел бороться с пожарами. Но, к сожалению, из-за зрения мне не разрешили поступать на факультет предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Хотя знания о тушении пожаров давали и на факультете техносферной безопасности, где я учился. Сейчас живу рядом с пожарной частью. Если во время вечерних тренировок вижу, что наши парни выезжают на вызов, мысленно желаю им: «Ребята, давайте там аккуратно! Давайте, чтобы все прошло нормально».
Отец Павла о пожарах говорил мало, берег семью, не хотел, чтобы за него сильно переживали. Так получалось, что о его работе детям больше рассказывала мама. Однажды она стала очевидцем того, как отец тушил здание в соседней деревне. Он находился на крыше, когда та провалилась, а вслед за ней рухнула печная труба. Мама ужасно испугалась, но, когда пыль осела, отец вышел из здания.
— Романтика профессии, романтика борьбы с огнем существовала всегда, — считает Павел Лащевский. — Но только после обучения курсанты понимают, что такое пожар, и с горячей головой в огонь уже не бросаются. Они знают, что такое разведка пожара, с какой стороны нужно подходить, сколько нужно стволов и рукавов, где и как тушить. Именно поэтому они и становятся начальниками караулов, которые руководят, показывают, что можно, а что не нужно делать. Потому что, теряя рассудок, можно остаться в огне.
Работа спасателя накладывает свой отпечаток. Собеседник признается, что его отношение к жизни кардинально отличается от того, что присуще сверстникам на гражданке. Они зачастую не видели смерти, человеческого горя, людей в социально опасном положении:
— Возможно, кто-то даже посмеется над человеком, который выглядит неопрятно, над теми, кто спит на бетонном полу. Я отношусь к этому иначе, потому что знаю: существуют проблемы, с которыми многие не в силах справиться самостоятельно. В этом случае мы приходим на помощь, как-то их поддерживаем и в определенном смысле контролируем, чтобы не случилось чрезвычайных ситуаций, пожаров. Взять тех же одиноко проживающих пенсионеров. Если пришел к ним, надо помогать.
Самое ценное в жизни — сама жизнь, считает Павел:
— Посмотрите в окно: солнце светит — хорошо, дождь идет — тоже хорошо. Это и есть жизнь — любить все, что вокруг тебя. Свою семью, свою страну, всех, кто тебя окружает. Для меня также очень важна творческая составляющая: стихи, песни, выступления на сцене. Это все мотивирует к жизни.
Одинаковых сцен не бывает.
Павел Лащевский вспоминает, что на его становление в качестве артиста повлиял и пятилетний опыт участия в команде КВН «Пушка», занявшей первое место в школьной лиге страны:
— Эти выступления помогли мне с разговорными навыками на сцене. Бывает, поешь одну песню, благодаришь зрителей за аплодисменты и уходишь, а если композиций несколько? Нужно что-то говорить между ними. Многие артисты этого боятся и поют по пять песен подряд, не общаясь со зрителями. Я же стараюсь разбавлять выступление, взаимодействовать с залом, чтобы людям было интересно.
Первая песня Павла Лащевского появилась спонтанно. Когда он с другом возвращался из Смоленска в Минск, тот предложил: «Давай напишем песню».
— В то время я был курсантом, и, казалось, сложно найти время вырваться куда-то, поехать, но благодаря праздникам выпали четыре выходных подряд, — вспоминает собеседник. — Отправился к другу, и мы буквально за сутки написали песню, которую потом выпустили. Это была проба пера — все делали, как говорится, на коленке. Но опыт очень интересный.
Сегодня герой нашего проекта продолжает создавать песни и стихи, к которым в последующем планирует написать музыку. Одна из композиций почти готова.
— Ее было очень тяжело писать, но она постепенно рождалась внутри меня, — признается молодой человек. — Многие говорят, что в душе я очень большой романтик, что у меня разбитое сердце. Но я просто не могу писать о другом. Поэтому новая песня не только интересная, но и достаточно трагичная. Надеюсь, когда я ее выпущу, она найдет отклик в душах слушателей. Я начал писать ее в одном из парков Минска. На нее ушло полгода. Все это время текст ждал своего часа, чтобы я его дописал, и я это сделал.
Занимаясь творчеством, Павел Лащевский выходил на разные сцены. Каждая из них по-своему отражается на исполнителе. Будь то большая сцена, как во Дворце Республики, или малая, как в его родном городе.
— Но и там, и там — горящие глаза зрителей, люди, для которых ты выступаешь, стараешься донести свои эмоции. Самым интересным выступлением для меня стало отборочное для «Славянского базара». Во время него я переживал гораздо сильнее, чем ранее, — признается собеседник. И вспоминает, как пел во Дворце Республики, на главной сцене ко Дню Победы, и даже — перед главой государства:
— Там не было такого волнения, но, возможно, сказалось и то, что это не просто выступление, а конкурс. Выйти на сцену амфитеатра на «Славянском базаре» для каждого артиста почетно, многие звездные имена сегодня известны благодаря этому конкурсу. Это вершина, которой каждый исполнитель стремится достичь.
«У вас почетная миссия».
Однажды председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова вручала первые паспорта юным гражданам страны. Мероприятие проходило под эгидой БРСМ, а вел его Павел Лащевский.
— Я тогда был еще курсантом, и Александр Лукьянов, который тогда был главой БРСМ, подошел ко мне и спрашивает: «Паша, полетишь в космос?». Я решил, что это шутка, но ответил: «Нет проблем! Летим». А потом пришло официальное письмо, что я включен в списки команды, которая отправляется на космодром Байконур. Сразу не совсем понял, что это значит. Оказалось, что я включен в состав команды, которая будет провожать и поддерживать нашу первую космонавтку Марину Василевскую. Было небольшое волнение, но до конца значимость этого события я еще не осознавал, — признается Павел.
Последовали собрание в ЦК БРСМ, инструктаж, общение с другими участниками команды.
— Нас было пятеро, — молодые люди, которые показали себя в разных сферах. Прилетели в Казахстан, а там природа максимально отличается от нашей. Степи, поля, лесов нет. Поражало абсолютно все: от верблюдов, которые спокойно бродят по степям вокруг, до внушительных размеров космодрома. Когда ехали к стартовой площадке, пришло осознание, что это исторический момент, что пять простых белорусских ребят стали частью истории своей страны, им доверили присутствовать на космодроме в один из самых ответственных моментов.
— Благодаря Президенту нашей страны! Это была его инициатива — направить молодежь, чтобы она все увидела своими глазами и рассказала об этом, — подчеркивает Павел Лащевский. — Все так и получилось. Когда я рассказываю об этом моменте, показываю видео на телефоне — это вызывает у людей сильнейшие эмоции. И вот тот день, когда мы приезжаем на площадку. На плечах у каждого из нас — белорусские флаги. Все, кого мы встречаем, говорят: «Белорусы, мы вами гордимся!». Тогда я почувствовал, что мы — единое целое. И молодежь, и люди из руководства страны, которые находились с нами. В этот момент мы были не депутатами, не политиками, не артистами, а единым белорусским народом, который приехал поддержать нашу Марину Василевскую.
Павел Лащевский вспоминает, как тянулись минуты до старта. И вдруг — отмена пуска. У всех был шок! Что делать?! Что произошло?
— Была растерянность, — признается собеседник. — Мы остались еще на сутки. На следующий день ракета взлетела. Это были непередаваемые ощущения. Когда Александр Лукьянов давал комментарий журналистам, я видел, как ему трудно — волнение просто захлестывало, но была огромная гордость за Марину Василевскую, за нашу страну, за то, что Беларусь стала космической державой.
Куда приводят мечты?
После вопроса о мечтах собеседник задумывается и признается, что их достаточно: от жизненных мелочей до глобальных целей — выйти на большую сцену и даже, возможно, получить генеральские звезды:
— Многие спрашивают: «Что будешь делать, когда придется выбирать между творчеством и звездами?» Всегда отвечаю: «Когда будет выбор, я его сделаю». Я люблю МЧС, мне очень нравится здесь работать. Это действительно мое призвание, то место, где мне интересно развиваться и расти, создавать что-то новое. Здесь тоже проходят концерты и проводятся мероприятия. Хотя, конечно, и бумажной работы хватает. Но куда без нее? Мечты есть, и они глобальные. В творческом плане мечтаю написать много новых песен, разрывать ими чарты, быть востребованным артистом, оставаясь в системе МЧС. Не хочу и не могу разделять два своих призвания.
