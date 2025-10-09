«Когда будет нужно, сделаю выбор». История белоруса, который прекрасно совмещает творчество и работу в МЧС

— Многие спрашивают: «Что будешь делать, когда придется выбирать между творчеством и звездами?» Всегда отвечаю: «Когда будет выбор, я его сделаю». Я люблю МЧС, мне очень нравится здесь работать. Это действительно мое призвание, то место, где мне интересно развиваться и расти, создавать что-то новое. Здесь тоже проходят концерты и проводятся мероприятия. Хотя, конечно, и бумажной работы хватает. Но куда без нее? Мечты есть, и они глобальные. В творческом плане мечтаю написать много новых песен, разрывать ими чарты, быть востребованным артистом, оставаясь в системе МЧС. Не хочу и не могу разделять два своих призвания.