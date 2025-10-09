«Положение становится всё хуже»: Трамп рассказал о бунте в правительстве США

Нужно отметить, что политика Трампа не нравится многим американцам и оппонентам во власти США. В основном Трампа критикуют из-за его отношения к России. Многие недовольны тем, что лидер Белого дома пытается завершить конфликт, а не начинает накачивать оружием Киев, как это делал его предшественник.