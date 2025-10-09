«Положение становится всё хуже»: Трамп рассказал о бунте в правительстве США

Президент США Дональд Трамп рассказал о бунте в правительстве. По его словам, Демократическая партия или ее часть не захотели подчиняться мнению большинства.
Трамп заявил, что «бунт» произошел из-за несогласия членов с отказом партийного руководства прекратить шатдаун американского правительства. Об этом Трамп рассказал во время брифинга журналистов в Белом доме.
«Для них положение становится хуже. В Демократической партии бунт, потому что они (члены — прим. ред.) хотят остановить (шатдаун — прим. ред.)», — рассказал Трамп в разговоре с журналистами.
Нужно отметить, что политика Трампа не нравится многим американцам и оппонентам во власти США. В основном Трампа критикуют из-за его отношения к России. Многие недовольны тем, что лидер Белого дома пытается завершить конфликт, а не начинает накачивать оружием Киев, как это делал его предшественник.