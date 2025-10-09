Власти Башкирии назвали лауреатов госпремии имени Салавата Юлаева

Накануне власти Башкирии назвали лауреатов государственной премии имени Салавата Юлаева за 2025 год. Указ о награждении деятелей литературы, искусства и архитектуры подписал глава региона Радий Хабиров.
Всего престижную награду получили четыре творческих коллектива и деятеля культуры. Среди них гендиректор Фонда реализации инфраструктурных и социальных проектов Башкирии Андрей Стариков — он получит премию имени Салавата Юлаева за проект «Дворца борьбы».
В свою очередь декан Уфимского института искусств Амир Мазитов и преподаватель Уфимского училища искусств Джалиль Сулейманов удостоены премии за серию картин «Память Земли. Сила Урала».
За сборник повестей «Я птицей обернусь» премию имени Салавата Юлаева получит председатель Союза писателей Башкирии Айгиз Баймухаметов. А главный режиссер Башгосфилармонии Сулпан Аскаров отмечен премией за театрализованное представление «Потомки Салавата».
