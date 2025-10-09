Ричмонд
В Ростовской области на ремонт памятников воинам направили более 170 млн рублей

В Ростовской области в 2025 году отремонтируют 11 памятников павшим воинам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на ремонт памятников павшим воинам направят свыше 170 миллионов рублей. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

В текущем году запланировано привести в порядок 11 объектов в семи районах и городе Новочеркасске. Общий объем финансирования работ составляет 171,5 млн рублей, из которых 142,9 млн рублей выделено из областного бюджета.

На данный момент работы уже завершены на десяти объектах. В Морозовском районе полностью обновлены Мемориал Славы в городе Морозовске и памятник в хуторе Вознесенском. На эти цели было направлено 22,6 млн рублей. В ходе ремонта установили точные копии скульптур, новые гранитные плиты с именами героев и благоустроили прилегающую территорию.

В Новочеркасске завершен капремонт мемориала «Братская могила». Там привели в достойный вид целый комплекс: от центральной аллеи и стелы до Вечного огня и плит с именами погибших.

На Донской земле находятся свыше 2000 объектов, увековечивающих память о войне.

