В Ростовской области на ремонт памятников воинам направили более 170 млн рублей

На данный момент работы уже завершены на десяти объектах. В Морозовском районе полностью обновлены Мемориал Славы в городе Морозовске и памятник в хуторе Вознесенском. На эти цели было направлено 22,6 млн рублей. В ходе ремонта установили точные копии скульптур, новые гранитные плиты с именами героев и благоустроили прилегающую территорию.