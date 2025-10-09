Ричмонд
Трамп объявил о конце войны Израиля и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 октября, заявил о конце военного противостояния Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Глава государства в присутствии государственного секретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и других чиновников объявил, что уже в эти выходные отправится в Египет, где пройдет подписание мирного соглашения. Он добавил, что израильские заложники должны быть освобождены в понедельник или вторник на следующей неделе.

— Сектор Газа будет полностью перестроен, — передает слова Трампа телеканала Fox News.

Днем 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Соглашение между сторонами конфликта было достигнуто после объявления президента США об освобождении заложников.

Глава американского государства незадолго до этого объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС. Он выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».

Израильский беспилотник в тот же день ударил по школе «Ярмук» на западе города Газа, в которой укрываются палестинцы. Несколько человек пострадали, их доставили в ближайшую больницу.

