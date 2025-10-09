Уже вторая мощная вспышка случилась на Солнце 9 октября — что ждать белорусам

Уже вторая за 9 октября мощная вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам. Подробности привели в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты обратили внимание, что вторая вспышка в пятницу, 9 октября, случилась на Солнце примерно в 15.30. Она оказалась уровня М2.0. Вместе с тем еще одна вспышка произошла утром примерно в 08.17. Ее уровень оказался С1.7, то есть слабый.
