Уже вторая мощная вспышка случилась на Солнце 9 октября — что ждать белорусам

Специалисты обратили внимание, что вторая вспышка в пятницу, 9 октября, случилась на Солнце примерно в 15.30. Она оказалась уровня М2.0. Вместе с тем еще одна вспышка произошла утром примерно в 08.17. Ее уровень оказался С1.7, то есть слабый.