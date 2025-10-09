Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже вторая мощная вспышка случилась на Солнце 9 октября — что ждать белорусам

Уже вторая за 9 октября мощная вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Уже вторая за 9 октября мощная вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам. Подробности привели в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты обратили внимание, что вторая вспышка в пятницу, 9 октября, случилась на Солнце примерно в 15.30. Она оказалась уровня М2.0. Вместе с тем еще одна вспышка произошла утром примерно в 08.17. Ее уровень оказался С1.7, то есть слабый.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Также мы узнали, что можно и нельзя делать на Покровскую Родительскую субботу 11 октября.

Кстати, Белгидромет сказал про похолодание и мокрый снег в Беларуси.