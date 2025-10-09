Ричмонд
В Белгородской области школьники побывали на экскурсии в Чернянском районе

Они посетили местный краеведческий музей, где познакомились с историей и современностью муниципалитета.

Красногвардейские школьники побывали на экскурсии в Чернянском районе Белгородской области в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Красногвардейского района.

Школьники из Красногвардейского района посетили Чернянский район по губернаторскому проекту «Детский туризм». Они побывали в местном краеведческом музее, где познакомились с историей и современностью муниципалитета.

Особое внимание привлекли Чернянский агромеханический техникум и Ездоченский дом ремесел. В учебном заведении ребята узнали о профессиях, которые можно получить, осмотрели аудитории и мастерские, а также приняли участие в практических занятиях.

В доме ремесел мастера декоративно-прикладного искусства показали свои работы и рассказали о традиционных промыслах Белгородчины. Завершилась поездка экскурсией в пещеры Холковского Свято-Троицкого монастыря. Уточним, проект «Детский туризм» также имеет профориентационную направленность. Посещая различные предприятия, школьники могут задуматься о выборе будущей профессии.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.