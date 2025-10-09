Ричмонд
Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали по делу о мошенничестве

Она обвиняется в особо крупном мошенничестве и отмывании средств в особо крупном размере.

Источник: Аргументы и факты

Сусана Коблева, дочь бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова, заключена под стражу до 11 октября по обвинению в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Октябрьский районный суд Краснодара 13 августа текущего года избрал в отношении Коблевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в отмывании денег в особо крупном размере (пункт «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Адвокат обвиняемой подал апелляционную жалобу с просьбой смягчить меру пресечения и назначить домашний арест, но суд не стал изменять своё решение.

Ранее суд удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры к Аслану Трахову и обратил в доход государства имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В иске среди прочих ответчиков фигурировала и Сусана Аслановна Коблева.