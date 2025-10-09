Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Краснодара 13 августа текущего года избрал в отношении Коблевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в отмывании денег в особо крупном размере (пункт «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).