Ухта, многомиллионный бизнес и скандальный развод с Джиганом: что известно о Самойловой

MiraSezar (2013) — бренд женской одежды, созданный совместно с дизайнером Мирославой Шведовой. Открыла магазины в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.Fit For You (2015) — платное мобильное приложение для похудения и поддержания формы. Месяц подписки стоил 3700 рублей, полгода — 17 тысяч рублей.IAmSpecial (2018) — бренд одежды для девочек, в рекламе которого снимались дочери Оксаны. Прекратил активную деятельность в 2020 году.El'Cosmo (2019) — косметологическая клиника, предлагающая услуги по уходу за лицом и телом с использованием передовых технологий.Family 1 (2019) — агентство по подбору персонала, специализирующееся на найме нянь и помощников по хозяйству. «Стратегия на миллион» (2020) — авторский курс личностного роста стоимостью от 8 до 119 тысяч рублей.Sammy Beauty (2020) — линия косметических средств, самый успешный проект Оксаны. В 2021 году принес выручку в 921 миллион рублей с чистой прибылью в 471 миллион.