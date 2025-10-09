Ухта, многомиллионный бизнес и скандальный развод с Джиганом: что известно о Самойловой

Оксана Валерьевна Самойлова — российская модель, дизайнер и блогер.
Бизнесвумен и многодетная мать Оксана Самойлова 6 октября 2025 года подала заявление на развод с рэпером Джиганом. Соответствующий документ уже зарегистрирован в московском суде, и в ближайшее время пару, воспитывающую четверых детей, ждет бракоразводный процесс. Накануне, 9 октября, Самойлова опубликовала эмоциональный пост в социальных сетях со словами: «Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной». Подробнее в материале URA.RU.
Девушка из Ухты: начало пути Самойловой.
Прежде чем говорить о разводе, стоит вспомнить, откуда начинала свой путь Оксана Самойлова. Ее история — классический пример того, как провинциалка из небольшого города превращается в звезду федерального масштаба. Родилась Оксана 27 апреля 1988 года в Ухте (Республика Коми). Ее детство нельзя назвать безоблачным — отец ушел из семьи, когда девочке было всего 6 лет, оставив ее мать одну с двумя детьми (у Оксаны есть младший брат Евгений). По словам самой Самойловой, встреча с родным отцом состоялась лишь спустя 20 лет.
Юная Оксана сумела найти в себе силы не замыкаться на детских травмах. В школьные годы она посещала танцевальный и театральный кружки. После школы поступила в местный вуз на гуманитарную специальность, но высшее образование так и не получила, бросив учебу после третьего курса. В 19 лет будущая звезда соцсетей решилась на переезд в Москву.
В столице Самойлова, обладавшая эффектной внешностью и модельными параметрами (рост 178 см), попыталась строить карьеру модели. Сама Оксана говорила, что участвовала в модных показах и снималась для глянцевых журналов, в том числе для мужского издания Maxim. Злые языки говорили, что звезда приукрашивает свою биографию, и до встречи с будущим мужем ее карьера не была такой уж блестящей. Тем не менее факт остается фактом: именно красота и модельная внешность помогли девушке встретить своего будущего супруга.
«Риск был оправдан»: знакомство Самойловой и Джиганом.
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштеин) и его супруга Оксана Самойлова на премьере фильма «Люди Икс: дни минувшего будущего» Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС.
Судьбоносная встреча с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном) произошла в 2009 году в одном из московских ночных клубов. История знакомства пары обросла противоречивыми деталями: в разных интервью Оксана то рассказывала о любви с первого взгляда, то признавалась, что изначально будущий муж не произвел на нее впечатления.
Сам Джиган вспоминал, что сразу после знакомства пригласил девушку сняться в своем клипе «Холодное сердце», а спустя две недели предложил вместе отправиться на Сейшелы. Роман развивался стремительно — влюбленные практически сразу стали жить вместе в съемной квартире в Москве.
Тогда Джиган еще не был суперзвездой российской эстрады, и семья жила скромно. Как вспоминает сам рэпер, они были «нищими» и в их съемной «однушке» даже кровати не было.
В июле 2011 года у пары родилась первая дочь — Ариела. А 12 декабря 2012 года (12.12.12) Оксана и Денис официально зарегистрировали свои отношения, хотя свадьба была очень скромной — без пышного платья и дорогого ресторана.
«Русские Бекхэмы»: многодетная семья, ставшая брендом.
Супруги Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) на премии «Жара Media Awards 2024»Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.
За годы брака Оксана родила Джигану еще троих детей: в 2014 году на свет появилась Лея, в 2017 — Майя, а в 2020 году — долгожданный сын Давид. К моменту рождения младших детей материальное положение семьи значительно улучшилось — Джиган добился успеха как музыкант, а Оксана построила собственную бизнес-империю.
Если в начале семейной жизни Самойлову воспринимали лишь как жену известного рэпера, то постепенно она сумела выйти из тени супруга. Оксана стала одним из первых российских инфлюенсеров, превративших Instagram (признан экстремистским и запрещен в России) в источник стабильного дохода.
В 2013 году она запустила свой первый бизнес-проект — бренд одежды MiraSezar, созданный совместно с подругой Мирославой Шведовой. Компания быстро стала успешной, открыв магазины не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске и других городах.
В 2018 году последовал запуск детского бренда одежды IAmSpecial, в рекламе которого снимались дочери Оксаны и Джигана. Однако впоследствии возникли проблемы — бывшая сотрудница бутика раскрыла информацию о низком качестве вещей и высоких ценах. По ее словам, ткани закупались на московском рынке «Садовод», а вещи часто возвращали. С 2019 года бренд начал приносить убытки, а в 2020 году фактически прекратил деятельность.
Но неудачи не останавливали Самойлову. Она разработала мобильное приложение для похудения Fit For You, открыла косметологическую клинику El'Cosmo, агентство по подбору нянь Family 1. Наиболее успешным проектом стал бренд косметики Sammy Beauty, запущенный в 2020 году. Несмотря на обвинения в копировании продукции Кайли Дженнер и производстве в Подмосковье (а не в Швейцарии, как утверждала основательница), в 2022 году выручка компании составила почти миллиард рублей.
«Соррян»: громкий скандал Самойловой и Джигана 2020 года.
Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова получают награду на церемонии вручения премии «Жара Медиа» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
Настоящим испытанием для пары стал 2020 год. После рождения долгожданного сына у Джигана начались серьезные проблемы с алкоголем и предположительно наркотиками. Рэпер выходил в прямые эфиры в неадекватном состоянии, использовал ненормативную лексику при детях, а затем и вовсе сбрил брови, шокировав поклонников.
Ситуация усугублялась информацией о многочисленных изменах музыканта. В марте 2020 года Оксана опубликовала эмоциональный пост со словами: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Джиган был отправлен на реабилитацию в Майами, а Самойлова заявила о намерении развестись.
31 марта 2020 года многодетная мать сообщила подписчикам, что подает на развод и это решение далось ей нелегко. Она не скрывала, что всегда верила мужу, который «клялся здоровьем детей», а теперь чувствует себя преданной. В ответ Джиган лишь коротко написал: «Соррян».
Однако летом того же года пара отменила бракоразводный процесс, не явившись в суд. Некоторые подписчики заподозрили супругов в хайпе и искусственном создании скандала для подогрева интереса. Действительно, за период конфликта аудитория Оксаны в соцсетях заметно выросла.
«Это моя жизнь, понимаете?»: выбор Самойловой.
Бизнесвумен Оксана Самойлова на вручении премии «Мама года-2024» по версии журнала «Moda Topical’Фото: Сергей Виноградов/ТАСС.
Решение Самойловой простить мужа вызвало неоднозначную реакцию в сети. Многие подписчики оказались разочарованы тем, что многодетная мать осталась с изменявшим ей супругом. Однако Оксана была непреклонна: «Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Это моя жизнь, понимаете? Не ваша, и муж этот не ваш, и дети не ваши».
Самойлова подчеркивала, что действует исключительно в интересах своих детей. Впоследствии отношения пары, казалось, наладились. В 2022 году Оксана и Джиган даже повторно сыграли свадьбу — на этот раз роскошную, с сотнями гостей, прямой трансляцией и бюджетом в 25 миллионов рублей.
Примирение, однако, не означало отсутствие проблем. Весной 2023 года супруги снова пережили кризис — Джиган съехал из семейного дома, пропустил день рождения единственного сына и засветился в учреждении, напоминающем психиатрическую лечебницу. В апреле 2023 года рэпер публично принес извинения жене, пообещав, что «больше так не будет».
«Ой, думали, что это Ким Кардашьян»: последние месяцы перед разводом.
Последние недели перед разводом супруги провели врозь. В сентябре Оксана улетела сначала на Неделю моды в Милан, а затем в Париж. Пока Джиган оставался с детьми в Москве, Самойлова делилась с подписчиками откровенными образами, которые вызвали настоящий ажиотаж в сети.
На улицах Парижа ее даже окружили папарацци, приняв за Ким Кардашьян. Сама Оксана не без гордости сообщила об этом подписчикам: «Просто они думали, что это Ким». Действительно, после многочисленных пластических операций (которые сама Оксана официально не признает, за исключением увеличения груди) сходство с американской звездой стало разительным.
Во время пребывания во Франции Самойлова опубликовала фотографию двух мужчин, которые сидели в кафе с детскими колясками, отметив, что они проводили время с детьми без жен. По признанию бизнесвумен, ее сильно зацепило увиденное, поскольку в своей семье она такой идиллии не наблюдала.
А уже 9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с Джиганом. Заявление было оформлено 6 октября, и женщина значится истцом. Сам рэпер пока хранит молчание по поводу перемен в личной жизни, ограничиваясь лишь анонсами новинок в творчестве: «Уже сегодня ночью состоится премьера трека “Раз и навсегда”. Если вам по душе такая музыка, не пропустите!».
«Твоя девочка устала быть сильной»: причины расставания Самойловой и Джигана.
О точных причинах развода пока известно мало. Ни Оксана, ни Денис не делали официальных заявлений по этому поводу. Однако эмоциональный пост Самойловой, опубликованный 9 октября, дает некоторое представление о ее состоянии: «Мам, твоя девочка так устала быть сильной… Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной».
Бизнес-проекты Оксаны Самойловой.
Оксана Самойлова во время вручения премии «Прорыв года 2025» по версии журнала «Moda Topical’Фото: Сергей Виноградов/ТАСС.
За свою карьеру Оксана Самойлова запустила несколько успешных бизнес-проектов, превратившись из модели в настоящую бизнес-леди:
MiraSezar (2013) — бренд женской одежды, созданный совместно с дизайнером Мирославой Шведовой. Открыла магазины в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.Fit For You (2015) — платное мобильное приложение для похудения и поддержания формы. Месяц подписки стоил 3700 рублей, полгода — 17 тысяч рублей.IAmSpecial (2018) — бренд одежды для девочек, в рекламе которого снимались дочери Оксаны. Прекратил активную деятельность в 2020 году.El'Cosmo (2019) — косметологическая клиника, предлагающая услуги по уходу за лицом и телом с использованием передовых технологий.Family 1 (2019) — агентство по подбору персонала, специализирующееся на найме нянь и помощников по хозяйству. «Стратегия на миллион» (2020) — авторский курс личностного роста стоимостью от 8 до 119 тысяч рублей.Sammy Beauty (2020) — линия косметических средств, самый успешный проект Оксаны. В 2021 году принес выручку в 921 миллион рублей с чистой прибылью в 471 миллион.