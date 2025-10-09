Экс-спикера горсовета Липецка Афанасьева отправили в СИЗО за мошенничество

Согласно материалам следствия, один из обвиняемых получил от своего сообщника конфиденциальные данные о планируемой налоговой проверке в отношении крупной бизнес-структуры. Подозреваемые предложили генеральному директору компании решить вопрос со снижением налоговой недоимки за вознаграждение в размере 20 миллионов рублей. После перечисления указанной суммы фигуранты использовали полученные денежные средства по собственному усмотрению.