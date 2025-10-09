В Бузулукском районе Оренбургской области открыли мост через реку Елшанку

Мост через реку Елшанку в Бузулукском районе Оренбургской области открыт для проезда после завершения ремонтных работ. Сооружение привели в порядок по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.
На объекте обновили мостовое полотно и уложили новое покрытие из асфальтобетона. Также рабочие установили новые барьерные и перильные ограждения, отремонтировали и покрасили пролетное строение и опоры. Уточним, мост через реку Елшанку расположен на 239-м километре дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. Это одна из самых загруженных региональных дорог западной части области, являющейся транзитным путем в Республику Казахстан и входящей в региональную опорную сеть.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.