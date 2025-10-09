В Бузулукском районе Оренбургской области открыли мост через реку Елшанку

На объекте обновили мостовое полотно и уложили новое покрытие из асфальтобетона. Также рабочие установили новые барьерные и перильные ограждения, отремонтировали и покрасили пролетное строение и опоры. Уточним, мост через реку Елшанку расположен на 239-м километре дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. Это одна из самых загруженных региональных дорог западной части области, являющейся транзитным путем в Республику Казахстан и входящей в региональную опорную сеть.