Более ста ульяновских детей получили консультации московских врачей

Выездной прием специалистов Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени З. А. Башляевой прошел в Ульяновской областной детской клинической больнице имени Ю. Ф. Горячева, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Перинатальный центр медучреждения в этом году дооснащают по нацпроекту «Семья».
Медучреждение посетили семь специалистов: нефролог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, ортопед, врач УЗИ и главврач ДГКБ имени З. А. Башляевой, главный педиатр и детский нефролог департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. Уточним, впервые специалисты московской больницы посетили ульяновскую в мае 2025 года. Тогда они проконсультировали более 300 детей.
«В этот раз нами предварительно отобрано для осмотра 140 детей с хроническими и орфанными [редкие заболевания, которые затрагивают относительно небольшую часть населения — прим.ред.] заболеваниями, а также пациенты, требующие оперативных методов лечения. По итогам работы дети, которые будут нуждаться в высокотехнологичной медицинской помощи, будут направлены на госпитализацию в Москву», — сообщила главный врач УОДКБ имени Ю. Ф. Горячева Анна Минаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.