Более ста ульяновских детей получили консультации московских врачей

«В этот раз нами предварительно отобрано для осмотра 140 детей с хроническими и орфанными [редкие заболевания, которые затрагивают относительно небольшую часть населения — прим.ред.] заболеваниями, а также пациенты, требующие оперативных методов лечения. По итогам работы дети, которые будут нуждаться в высокотехнологичной медицинской помощи, будут направлены на госпитализацию в Москву», — сообщила главный врач УОДКБ имени Ю. Ф. Горячева Анна Минаева.