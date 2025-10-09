Более 3,3 тысячи подарочных наборов для новорожденных вручили в Подмосковье

Свыше 3,3 тысячи специальных подарочных наборов для новорожденных «Я родился в Подмосковье!» вручили с начала 2025 года молодым семьям из Московской области. Мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Подарок включает в себя более 50 предметов первой необходимости для матери и младенца. Среди них — одежда, подгузники, гигиенические принадлежности и многое другое. Альтернативной формой поддержки является единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. Право выбора вида помощи предоставляется всем россиянам, чей ребенок родился в медучреждении на территории Подмосковья и был зарегистрирован в региональном ЗАГСе. В случае появления на свет двойни или больше количества детей набор или выплата положены на каждого младенца.
«Подарочный набор “Я родился в Подмосковье!” позволяет родителям сосредоточиться на главном — подготовке к появлению малыша на свет, поскольку избавляет от необходимости тратить время на магазины и выбор вещей. И мы видим, что с каждым годом его востребованность растет. С начала года в Подмосковье выдали более 3,3 тысячи таких подарков, а всего за время действия программы — более 25 тысяч наборов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Оформить заявление на получение такой поддержки можно непосредственно в роддоме при получении первых документов ребенка. Более подробная информация размещена на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье». Также можно получить консультацию, позвонив по бесплатному номеру кол-центра: 8 (800) 550−30−03.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.