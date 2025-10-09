Более 3,3 тысячи подарочных наборов для новорожденных вручили в Подмосковье

«Подарочный набор “Я родился в Подмосковье!” позволяет родителям сосредоточиться на главном — подготовке к появлению малыша на свет, поскольку избавляет от необходимости тратить время на магазины и выбор вещей. И мы видим, что с каждым годом его востребованность растет. С начала года в Подмосковье выдали более 3,3 тысячи таких подарков, а всего за время действия программы — более 25 тысяч наборов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.