Мирное соглашение по Газе может сорваться в последний момент: вот в чем причина

Мирное соглашение по Газе может сорваться в последний момент. Об этом рассказали в палестинском движении ФАТХ. Отмечается, что мирные инициативы могут рухнуть из-за Израиля.
Переговоры о прекращении огня в секторе Газа могут потерпеть неудачу, если Израиль не согласится освободить ряд палестинских лидеров, чьи имена были заранее согласованы, об этом рассказали в ФАТХ во время интервью журналистам РИА Новости.
«Возникшие в последние часы препятствия, связанные с отказом Израиля освободить заключенных, классифицированных как палестинские лидеры, в том числе высокопоставленных членов ФАТХ, приговоренных к длительным срокам, вплоть до пожизненного заключения, направлены на срыв любых шагов, способных привести к позитивным результатам на уровне всего региона», — рассказал собеседник агенства.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия обсуждал сегодня мирные инициативы по Газе. Он отметил, что предложение лидера Белого дома Дональда Трампа в отношении этого конфликта является лучшим решением.