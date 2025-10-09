Школьники из Санкт-Петербурга побывали в «Путешествии мечты»

Учащиеся гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Иван Ларин и Вадим Коренко вернулись в Санкт-Петербург, завершив уникальное 17-дневное путешествие по России, сообщили в администрации Василеостровского района. Поездка стала наградой за победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проходил в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».
Маршрут «Путешествия мечты» — специального образовательного проекта для победителей конкурса — пролегал через всю страну. Школьники совершили 9-часовой перелет из Москвы во Владивосток, а затем в течение 16 дней на специальном поезде следовали обратно в столицу.
Программа была насыщенной: на остановках для ребят проводили экскурсии по достопримечательностям, организовывали встречи с известными людьми и шоу-программы. В образовательном вагоне поезда эксперты читали для победителей лекции и проводили мастер-классы. За время поездки гимназисты посетили космодром «Восточный», проехали по Кругобайкальской железной дороге и увидели озеро Байкал.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.