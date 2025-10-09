«Я думал, он не выдержит этот натиск»: В горах Дагестана засняли нападение орла на FPV-дрон от первого лица

В горах Дагестана орел напал на квадрокоптер тревел-блогера Камиля Уздена, перепутав его с добычей. Птица попыталась схватить дрон, но не смогла этого сделать из-за вращающихся лопастей, которые её отпугнули. Камиль снял этот интересный момент на камеру. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».
«Впервые в истории на мой дрон напал орел, я в шоке! У квадрокоптера последние 7% остались. Я думал, что он упадет, не выдержит этот натиск орла», — говорит Узден.
Орел атаковал дрон на большой скорости, но аппарат удержался в воздухе, фото: Кадр из видео Камиля Уздена.
По словам блогера, такое случилось с ним впервые за все время работы. Он снимал красивые пейзажи в горах для своего канала, как вдруг навстречу дрону полетел орел. Птица выставила лапы, но из-за лопастей квадрокоптера ей не удалось схватить дрон.
Камиль отметил, что после столкновения на дроне остались царапины от когтей птицы и потертости. Но сам дрон и камера остались целыми. Что стало с орлом после этого, блогер не рассказал. Дрон был далеко в горах, и нельзя было узнать, сможет ли птица продолжить свой полет.
