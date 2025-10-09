Парламентарии Северо-Запада предложили учредить День многодетной семьи в РФ

Аналогичные даты уже установлены в пяти субъектах Северо-Запада, в том числе в Архангельской области, где с 2025 года ежегодно отмечается День многодетной матери 19 марта — в день, когда жительнице региона Ирине Зарубиной впервые было присвоено звание «Мать-героиня».