Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламентарии Северо-Запада предложили учредить День многодетной семьи в РФ

Инициатива была рассмотрена постоянным комитетом Парламентской ассоциации Северо-Запада по социальной политике в Пскове.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Северо-Запада России предложили установить новую федеральную дату — День многодетной семьи. Об этом сообщила пресс-служба Архангельского областного собрания депутатов.

Инициатива была рассмотрена постоянным комитетом Парламентской ассоциации Северо-Запада по социальной политике в Пскове. Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину представила председатель комитета Мурманской областной думы по здравоохранению Лена Лукичева.

По ее словам, праздник призван подчеркнуть значимость сохранения традиционных семейных ценностей и укрепление семьи как основы общества.

Аналогичные даты уже установлены в пяти субъектах Северо-Запада, в том числе в Архангельской области, где с 2025 года ежегодно отмечается День многодетной матери 19 марта — в день, когда жительнице региона Ирине Зарубиной впервые было присвоено звание «Мать-героиня».

Заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания по социальной политике и здравоохранению Екатерина Поздеева отметила, что инициатива отражает признание материнского труда и вклад больших семей в будущее страны.

Возможная дата праздника пока не определена, однако рассматривается символичная дата, связанная с присвоением звания «Мать-героиня».

Кроме того, комитет поддержал обращение коллег из Карелии о необходимости адаптации жилья для участников специальной военной операции, а также обсудил вопросы установления ежегодной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и досрочного назначения страховой пенсии по старости для жителей Крайнего Севера, ухаживающих за инвалидами.

Все поддержанные инициативы будут включены в повестку ближайшей конференции ПАСЗР.

Ранее в России призвали объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом.