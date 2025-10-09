Парламентарии Северо-Запада предложили учредить День многодетной семьи в РФ

Депутаты Северо-Запада России предложили установить новую федеральную дату — День многодетной семьи. Об этом сообщила пресс-служба Архангельского областного собрания депутатов.
Инициатива была рассмотрена постоянным комитетом Парламентской ассоциации Северо-Запада по социальной политике в Пскове. Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину представила председатель комитета Мурманской областной думы по здравоохранению Лена Лукичева.
По ее словам, праздник призван подчеркнуть значимость сохранения традиционных семейных ценностей и укрепление семьи как основы общества.
Аналогичные даты уже установлены в пяти субъектах Северо-Запада, в том числе в Архангельской области, где с 2025 года ежегодно отмечается День многодетной матери 19 марта — в день, когда жительнице региона Ирине Зарубиной впервые было присвоено звание «Мать-героиня».
Заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания по социальной политике и здравоохранению Екатерина Поздеева отметила, что инициатива отражает признание материнского труда и вклад больших семей в будущее страны.
Возможная дата праздника пока не определена, однако рассматривается символичная дата, связанная с присвоением звания «Мать-героиня».
Кроме того, комитет поддержал обращение коллег из Карелии о необходимости адаптации жилья для участников специальной военной операции, а также обсудил вопросы установления ежегодной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и досрочного назначения страховой пенсии по старости для жителей Крайнего Севера, ухаживающих за инвалидами.
Все поддержанные инициативы будут включены в повестку ближайшей конференции ПАСЗР.
