Синоптики обещают, что мы увидим солнце: Сезон дождей в Молдове заканчивается — наступает золотая осень, которую мы все любим

В Кишиневе в пятницу уже +16! Еще не бабье лето, но уже близко к этой поре. Главное, что закончился мрачный сезон дождей. Ну, может, где-то с неба слегка и капнет, зато мы наконец увидим солнце, которое пряталось за тучами несколько дней. Правда, будет немного ветрено — максимальные порывы до 52 км/час.