Синоптики обещают, что мы увидим солнце: Сезон дождей в Молдове заканчивается — наступает золотая осень, которую мы все любим

В Кишиневе в пятницу уже +16! Еще не бабье лето, но уже близко к этой поре. Главное, что закончился мрачный сезон дождей. Ну, может, где-то с неба слегка и капнет, зато мы наконец увидим солнце, которое пряталось за тучами несколько дней. Правда, будет немного ветрено — максимальные порывы до 52 км/час.
Ночью в столице около 8 градусов со знаком плюс, но сами понимаете, где-то может проявиться и упомянутый дождь, да и изморозь может образоваться.
В прошлом году в этот день было теплее — плюс 21 градус.
На юге Молдовы днем +18, ночью около 12 со знаком плюс. Синоптики прогнозируют повышенную облачность.
На севере страны днем +13, ночью около + 7. Возможно, где-то будут легкие дожди. Но не факт.
Однако по всем параметрам получается, что именно Кишинев первым встретит солнце!
