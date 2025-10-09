В Ростове платные парковки появятся на Катаева, Черепахина и Шаумяна

Напомним, в начале октября в донской столице также были запущены дополнительные платные парковки. По данным дорожного департамента, все они расположены в центральной части города. Платные машино-места организованы на улице Чехова (в границах участка от Варфоломеева до Текучева), на Седова (между Соколова и Ворошиловским проспектом) и на Тургеневской (на отрезке от Соборного переулка до Газетного).