В Ростове платные парковки появятся на Катаева, Черепахина и Шаумяна

В Ростове-на-Дону с 27 октября вводятся новые платные парковочные зоны. Соответствующая информация была опубликована департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения, сообщает издание «Город N».
Плата за стоянку будет взиматься на нескольких участках:
— на нечетной стороне улицы Катаева (на отрезке между Буденновским проспектом и улицей Островского);
— на четной стороне улицы Черепахина (от переулка Островского до проспекта Буденновского);
— на нечетной стороне улицы Шаумяна (от переулка Братского переулка до Буденновского проспекта);
— на ее четной стороне улицы Шаумяна (от переулка Газетного до Ворошиловского проспекта).
От обязательства вносить плату за парковку освобождаются резиденты — те, кто проживает в границах кадастрового квартала, где расположена платная зона. Для получения льготы им необходимо иметь постоянную или временную регистрацию, а также оформить специальное разрешение.
Напомним, в начале октября в донской столице также были запущены дополнительные платные парковки. По данным дорожного департамента, все они расположены в центральной части города. Платные машино-места организованы на улице Чехова (в границах участка от Варфоломеева до Текучева), на Седова (между Соколова и Ворошиловским проспектом) и на Тургеневской (на отрезке от Соборного переулка до Газетного).
