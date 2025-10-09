Ричмонд
В Ростове платные парковки появятся на Катаева, Черепахина и Шаумяна

С 27 октября в Ростове расширят зону платных парковок в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 27 октября вводятся новые платные парковочные зоны. Соответствующая информация была опубликована департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения, сообщает издание «Город N».

Плата за стоянку будет взиматься на нескольких участках:

— на нечетной стороне улицы Катаева (на отрезке между Буденновским проспектом и улицей Островского);

— на четной стороне улицы Черепахина (от переулка Островского до проспекта Буденновского);

— на нечетной стороне улицы Шаумяна (от переулка Братского переулка до Буденновского проспекта);

— на ее четной стороне улицы Шаумяна (от переулка Газетного до Ворошиловского проспекта).

От обязательства вносить плату за парковку освобождаются резиденты — те, кто проживает в границах кадастрового квартала, где расположена платная зона. Для получения льготы им необходимо иметь постоянную или временную регистрацию, а также оформить специальное разрешение.

Напомним, в начале октября в донской столице также были запущены дополнительные платные парковки. По данным дорожного департамента, все они расположены в центральной части города. Платные машино-места организованы на улице Чехова (в границах участка от Варфоломеева до Текучева), на Седова (между Соколова и Ворошиловским проспектом) и на Тургеневской (на отрезке от Соборного переулка до Газетного).

