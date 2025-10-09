Что таит в себе место, где пропала семья Усольцевых: альпинист рассказал, чем популярно Кутурчинское Белогорье

Кулеш подчеркнул, что в этом районе организуют походы для групп выходного дня. Он добавил, что территория компактная, и заблудиться там надолго сложно. По его словам, даже если человек сбился с пути, он обычно быстро находит дорогу обратно. Эксперт уточнил, что случаи длительного исчезновения людей в этом районе ему неизвестны.