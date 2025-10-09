Что таит в себе место, где пропала семья Усольцевых: альпинист рассказал, чем популярно Кутурчинское Белогорье

Опытный турист и альпинист Алексей Кулеш поделился с aif.ru информацией о районе Кутурчинского Белогорья, где пропала семья Усольцевых.
Спортсмен отметил, что это место популярно среди туристов в Красноярском крае. По словам Кулеша, Кутурчинское Белогорье находится в 200 километрах от Красноярска, но туда легко добраться по хорошей дороге. Место привлекает своей красотой, и туда часто ездят путешественники.
Кулеш подчеркнул, что в этом районе организуют походы для групп выходного дня. Он добавил, что территория компактная, и заблудиться там надолго сложно. По его словам, даже если человек сбился с пути, он обычно быстро находит дорогу обратно. Эксперт уточнил, что случаи длительного исчезновения людей в этом районе ему неизвестны.
Напомним, что семья Усольцевых исчезла в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября. Супруги с пятилетней дочерью направились к скале Буратинка, куда ведет туристическая тропа. Спасатели и волонтеры обследовали местность, но нашли только кострище и автомобиль, оставленный на окраине поселка Кутурчин.