В Челябинской области стартует этнолагерь «Урал — наш общий дом»

Этнолагерь «Урал — наш общий дом» пройдет с 17 по 19 октября на базе санатория «Дальняя Дача» в Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Инициатива, направленная на укрепление межнационального диалога и сохранение культурного наследия народов Южного Урала, соответствует целям нацпроекта «Семья».
Участниками смены станет молодежь, прошедшая конкурсный отбор. Для них предусмотрено бесплатное проживание, питание и насыщенная образовательная программа. Запланированы выставка, знакомящая с традициями и бытом народов региона, командные состязания по традиционным видам спорта, кинопоказы и мастер-классы по народной музыке, танцам и игре на инструментах. Также участников ждет интеллектуальная игра, посвященная 80-летию Победы, круглый стол с экспертами о исторической памяти и встреча с этноблогером. Завершится смена концертом с участием творческих коллективов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.