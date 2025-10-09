В Челябинской области стартует этнолагерь «Урал — наш общий дом»

Участниками смены станет молодежь, прошедшая конкурсный отбор. Для них предусмотрено бесплатное проживание, питание и насыщенная образовательная программа. Запланированы выставка, знакомящая с традициями и бытом народов региона, командные состязания по традиционным видам спорта, кинопоказы и мастер-классы по народной музыке, танцам и игре на инструментах. Также участников ждет интеллектуальная игра, посвященная 80-летию Победы, круглый стол с экспертами о исторической памяти и встреча с этноблогером. Завершится смена концертом с участием творческих коллективов.